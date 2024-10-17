В Госдуме предложили разрешить досрочный выход отцов-одиночек на пенсию

В Госдуме разработали законопроект о праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно.
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