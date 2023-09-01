Наш Край

23 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Это юг, там богомолы водятся. Вот если бы под Москвой показали...«Инопланетное» на...
  • Александра Зарецкая
    Это Ростовская область«Инопланетное» на...
  • ММ
    Осталось выяснить, в каком регионе страны это самое Миллерово? "В деревне Гадюкино дожди..."«Инопланетное» на...

Пенсии и «золотой стандарт»: что изменилось с 1 сентября 2023

С 1 сентября 2023 года россиян ждет ряд нововведений. Изменения коснутся социальных выплат, в российских школах появится «золотой стандарт» и курсы начальной военной подготовки, несколько вузов протестируют новую систему высшего образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх