Гладков: ВСУ ударили по селу Ясные Зори, ранены два человека

В результате прилетов повреждены один частный дом и четыре автомобиля Украинская армия ударила по селу Ясные Зори Белгородского района, были ранены два человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
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