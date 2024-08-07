Гладков: ВСУ ударили по селу Ясные Зори, ранены два человека

В результате прилетов повреждены один частный дом и четыре автомобиля Украинская армия ударила по селу Ясные Зори Белгородского района, были ранены два человека, в настоящий момент им оказывается необходимая медицинская помощь, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.