19FortyFive: Китай вырвался вперед в самолетах шестого поколения, но ненадолго

Будни мужчин. Все что нам интересно

Хотя Китай вырывается вперед в гонке за истребитель шестого поколения с демонстрацией прототипа, другие страны, в первую очередь – Соединенные Штаты, уже готовы догнать и перегнать его, отмечает портал 19FortyFive.