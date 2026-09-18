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Дополнительный отжим, метод полотенца и еще 4 способа ускорить сушку белья

Дополнительный отжим, метод полотенца и еще 4 способа ускорить сушку белья

Летом кофта высыхала за пару часов, а сейчас остается влажной целые сутки? Пока не дали отопление, одежда действительно может сохнуть очень долго.

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