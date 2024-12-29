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Время активных действий: карта Таро недели на период с 30 декабря по 5 января

Время активных действий: карта Таро недели на период с 30 декабря по 5 января

Время активных действий: карта Таро недели на период с 30 декабря по 5 января Алёна ЮрьеваНа предстоящей неделе Таро открывает перед нами карту Рыцаря Мечей — символ энергии, решительности и ярких эмоций.

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