Участник программы «Время героев» Александр Тихонов обсудил поддержку военнослужащих СВО с сотрудниками Дома народного единства

В Доме народного единства побывал участник программы «Время героев» Александр Тихонов. Инициированная Президентом России Владимиром Путиным программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж».
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