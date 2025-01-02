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Петербургский дневник

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В Петербурге ожидают дальнейшего увеличения турпотока в 2025 году

В Петербурге ожидают дальнейшего увеличения турпотока в 2025 году

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов Власти Петербурга ожидают дальнейшего увеличения туристического потока в 2025 году, принимая во внимание растущее число гостей как из российских регионов, так и из дружественных стран.

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