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Кофе с сигаретой. Психиатр рассказала, какие привычки подстегивают тревогу

Кофе с сигаретой. Психиатр рассказала, какие привычки подстегивают тревогу

Усугубить тревожное состояние может образ жизни, близкий многим россиянам Тревога стала постоянной спутницей многих россиян, но мало кто знает, что ее могут усугублять простые привычки, связанные со знакомым многим образом жизни.

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