Вассерман выступил за снижение возраста молодежи

Молодежью следует считать людей в возрасте от 18 до 25 лет, заявил член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман («Справедливая Россия»), комментируя предложение академика РАН Геннадия Онищенко увеличить возраст молодежи до 40 лет.
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