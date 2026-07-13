Вассерман выступил за снижение возраста молодежи

Молодежью следует считать людей в возрасте от 18 до 25 лет, заявил член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман («Справедливая Россия»), комментируя предложение академика РАН Геннадия Онищенко увеличить возраст молодежи до 40 лет.