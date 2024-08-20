Экваториальные леса Амазонки скоро превратятся в угрозу для климата

Влажные экваториальные леса Амазонки, играющие ключевую роль в стабилизации климата, могут достичь критической точки выбросов углерода уже к 2050 году, если продолжится гибель деревьев из-за засухи и вырубки лесов.
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