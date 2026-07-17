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Компания Трампа продаст трейдерам быстрый доступ к его постам

Компания Трампа продаст трейдерам быстрый доступ к его постам

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запустит платный сервис Truth API, который даст трейдерам и крупным инвесторам быстрый доступ к публикациям президента США в Truth Social, сообщила 17 июля компания в пресс-релизе.

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