Компания Трампа продаст трейдерам быстрый доступ к его постам

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group запустит платный сервис Truth API, который даст трейдерам и крупным инвесторам быстрый доступ к публикациям президента США в Truth Social, сообщила 17 июля компания в пресс-релизе.
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