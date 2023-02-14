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«Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет. В 2013-м победили «Барселону»

«Милан» выиграл в плей-офф ЛЧ впервые за 10 лет. В 2013-м победили «Барселону»

«Милан» добился первой победы в матче плей-офф ЛЧ за десять лет. Команда Стефано Пиоли одолела «Тоттенхэм» (1:0) в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

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