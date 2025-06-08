Четыре года назад в Омске создали комплекс «Старозагородный»: узнали, почему на этой территории до сих пор нет никаких изменений.
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Четыре года назад в Омске создали комплекс «Старозагородный»: узнали, почему на этой территории до сих пор нет никаких изменений.