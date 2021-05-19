Пять встреч с садоводами по имущественным вопросам пройдут в Подмосковье на этой неделе

РИАМО - 19 мая. В Московской области с 20 по 22 мая пройдут пять встреч представителей государственных структур с председателями садоводческих товариществ по имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
РИАМО - 19 мая. В Московской области с 20 по 22 мая пройдут пять встреч представителей государственных структур с председателями садоводческих товариществ по имущественным вопросам, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
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