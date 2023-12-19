Спин-офф с Веномом, игра про Людей Икс и будущие ПК-порты – утекли все заплани...

Спин-офф с Веномом, игра про Людей Икс и будущие ПК-порты – утекли все запланированные проекты от Insomniac GamesВ рамках крупной утечки информации о Insomniac, произошедшей ранним утром во вторник, стал известен полный график будущих релизов игр Insomniac.
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