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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» – 8-я команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0

«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона. «Кливленд» – восьмая команда в истории НБА, которой удалось стартовать с 12-0 и лучше.

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