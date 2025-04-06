Адвокат назвал наследников Паши Техника

Наследство Паши Техника разделят между собой мама и сын музыканта через полгода после его смерти. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) будет распоряжаться имуществом, которое получит их 6-летний сын Иван, до совершеннолетия ребенка.