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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин первым в истории НХЛ забросил 8 шайб за 5 игр в 38+ лет

Нападающий «Вашингтона» оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:0). За пять последних матчей у россиянина 8 голов.

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