Ученые выявили факторы риска более быстрого старения мозга

Ранее исследователи выявили «слабое место» в мозге, которое представляет собой специфическую сеть регионов более высокого порядка, которые не только развиваются позже, в подростковом возрасте, но и демонстрируют более раннюю деградацию в пожилом возрасте.
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