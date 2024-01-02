В России 3 января чтут святого блаженного Прокопия Вятского Даниил АрхаровДень памяти святого блаженного Прокопия Вятского, который отмечается 3 января, имеет уникальную историю, а традиции празднования находят свое отражение в народных обычаях.
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