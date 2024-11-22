Nvidia предупреждает о нехватке игровых графических процессоров в этом квартале

Геймеров, ищущих дешевые видеокарты в праздничный сезон, может ждать разочарование. Доходы Nvidia за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, поскольку компания удвоила свою прибыль по сравнению с прошлым годом, в основном за счет значительных успехов на рынке центров обработки данных и значительного роста доходов от игр.