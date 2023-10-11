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Что делать, если ребёнку не нравится учитель в школе

Что делать, если ребёнку не нравится учитель в школе

Независимо от того, ходит ли ребёнок в детский сад, дошкольное учреждение, начальную или старшую школу, тот факт, что вашему ребёнку не нравится его новая школа, учитель, класс — или даже всё вышеперечисленное — всегда неприятен.

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