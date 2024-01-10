Раскрыта роль ВМФ России в СВО

Военно-морской флот России принимает активное участие в проведении специальной военной операции (СВО), поскольку обеспечивает безопасность в Черном море и решает задачи по нанесению ударов высокоточным оружием по объектам на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии