Состояние богатейших россиян в 2024 году выросло на $28,7 млрд

Больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко.фото: freepik.com/jcomp--> Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России за первые полгода 2024 года увеличилось на 28,749 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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