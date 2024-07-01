Состояние богатейших россиян в 2024 году выросло на $28,7 млрд

Больше всех вновь прибавил Андрей Мельниченко.фото: freepik.com/jcomp--> Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России за первые полгода 2024 года увеличилось на 28,749 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).