Сенатор Епифанова: В 2025 году может появиться ипотека для учителей и врачей

Сенатор и арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова рассказала, что летом 2025 года в РФ планируют запустить льготную ипотеку для учителей, врачей и других госслужащих под фиксированную ставку 12%.
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