Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Хурамшина (Стародубцева)
    Разлагают общество такие балтуны как автор и те, кто так и не научился пользоваться мозгами.А Шойгу действите...
  • Дмитрий Демочкин
    https://www.eurosport.ru/ice-hockey/story_sto7699265.shtml Есть же чем гордиться!Почему многие люд...
  • Александр Клово
    Маразм у той дуры, которая предлагает Красную площадь поганить расстрелами. Смотрящая, Вы плохо работаете. В дворники...Рогозин хочет вер...

Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии

Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии

6 августа 2021 года, исполняется 76 лет самому страшному и разрушительному военному преступлению Второй мировой войны.

Вернуться к статье
189
Обсудить
Ринат Бесфамильный
Я много раз писал и буду писать, что США самая наглая, самая лживая и самая бесчеловечная страна, не только администрация, но и рядовые граждане. которые до сих пор тупо и слепо верят политике своему правительству
Валера Юшков
и нас заставляют так жить.
Ляля
Проклятия индейцев....японцев...вечны. Они упадут на голову самой бесчеловечной, подлой и лживой стране......их верхушкам. Без Америки на планете был бы мир! !!!!!!!!!!!!!!!!!
Yury Khartovski
Был проведен опыт... Поместили крыс в клетку и чтобы получить еду нужно было нажимать на рычаг. Сразу крысы разделились на две группы - первая, меньшая по количеству, заставляла вторую нажимать на рычаг и съедала большую часть пищи... Отсадили заставляющих и сразу оставшиеся разделились по тому же принципу... Так что, пока животные особи живут на планете, мира на ней не будет....
Garry
а где и за что пендосы хоть раз пендосы извинились?
Varshavskiy Иващенко
Хотелось бы услышать,когда они вообще признавались в своих чудовищных злодеяниях.
Varshavskiy Иващенко
Вьетнам,Корея,Афганистан,Сирия,Югославия,Ирак,Ливия.Все на их совести.
Сергей Чернов
Правильно сделали американцы ,что уебали узкоглазых.Получи,сука,за Перл-Харбор.
Любовь Конина
Когда же эта америка, несущая повсюду смерть, сующая повсюду свой грязный нос, накроется хоть чем- нибудь???
Валера Юшков
А не надо было японцам на эту бандитскую страну ручонки поднимать.
Анатолий Шашин
Как были трусами, так и остались...
Андрей Балашов
Не только трусами - подлецами...
Сергей Колесов
они не признают, потому что по натуре они ссыкуны и трусы
Андрей Балашов
Отто Олендорф правильно сказал - у вас нет морального права судить нас.... Что бомбардировки Нагасаки и Хирошимы с военной точки зрения не имели смысла - однозначно, так же как и бомбардировка Дрездена. Я там был и видел что сделали с Дрезденом эти мрази... Просто нужно было показать СССР до какого уровня может опустится этот Пидерстан в своих геополитических игрищах.....
Владимир Иванов
США и Япония находились в это время в состоянии войны. Войну эту первой начала Япония. Почему Япония не извиняется за Перл-Харбор? Потом, надо все-таки отдавать отчет в том, что на быструю капитуляцию Японии повлияли не только победы Красной Армии, но и атомная бомбардировка тоже.
Андрей Балашов
Уважаемый, а что было в школе по истории? К моменту бомбардировок японская армия дышала на ладан... Воздействовать на нее, и тем более, таким оружием было бессмысленно. К тому же ключ к обороне Японии - остров Иводжима- был в руках пиндосов. А нападение на пресловутый Перл-Харбор было такой же провокацией как и подрывы башен-близнецов. Лес рубят - щепки летят... В принципе и такая же провокация как убийство Гейдриха...
Николай Чиляков
Эти бомбардировки - демонстрация американской силы всему миру и прежде всего СССР. Именно с этих дат ни кончилась 2 Мировая, а началась 3 Мировая - Холодная... Результаты еë мы все с вами знаем...
Андрей Балашов
Вот именно - не было военной необходимости применять такое мощное оружие... НЕ было!

Картина дня

наверх