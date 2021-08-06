Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии

Политика как она естьПолитикаУроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии 6 августа 2021 года, исполняется 76 лет самому страшному и разрушительному военному преступлению Второй мировой войны.Вернуться к статье189НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРинат БесфамильныйЯ много раз писал и буду писать, что США самая наглая, самая лживая и самая бесчеловечная страна, не только администрация, но и рядовые граждане. которые до сих пор тупо и слепо верят политике своему правительствуВалера Юшкови нас заставляют так жить.ЛЛяляПроклятия индейцев....японцев...вечны. Они упадут на голову самой бесчеловечной, подлой и лживой стране......их верхушкам. Без Америки на планете был бы мир! !!!!!!!!!!!!!!!!!YKYury KhartovskiБыл проведен опыт... Поместили крыс в клетку и чтобы получить еду нужно было нажимать на рычаг. Сразу крысы разделились на две группы - первая, меньшая по количеству, заставляла вторую нажимать на рычаг и съедала большую часть пищи... Отсадили заставляющих и сразу оставшиеся разделились по тому же принципу... Так что, пока животные особи живут на планете, мира на ней не будет....GGarryа где и за что пендосы хоть раз пендосы извинились?VИVarshavskiy ИващенкоХотелось бы услышать,когда они вообще признавались в своих чудовищных злодеяниях.VИVarshavskiy ИващенкоВьетнам,Корея,Афганистан,Сирия,Югославия,Ирак,Ливия.Все на их совести.Сергей ЧерновПравильно сделали американцы ,что уебали узкоглазых.Получи,сука,за Перл-Харбор.Любовь КонинаКогда же эта америка, несущая повсюду смерть, сующая повсюду свой грязный нос, накроется хоть чем- нибудь???Валера ЮшковА не надо было японцам на эту бандитскую страну ручонки поднимать.Анатолий ШашинКак были трусами, так и остались...Андрей БалашовНе только трусами - подлецами...Сергей Колесовони не признают, потому что по натуре они ссыкуны и трусыАндрей БалашовОтто Олендорф правильно сказал - у вас нет морального права судить нас.... Что бомбардировки Нагасаки и Хирошимы с военной точки зрения не имели смысла - однозначно, так же как и бомбардировка Дрездена. Я там был и видел что сделали с Дрезденом эти мрази... Просто нужно было показать СССР до какого уровня может опустится этот Пидерстан в своих геополитических игрищах.....ВИВладимир ИвановСША и Япония находились в это время в состоянии войны. Войну эту первой начала Япония. Почему Япония не извиняется за Перл-Харбор? Потом, надо все-таки отдавать отчет в том, что на быструю капитуляцию Японии повлияли не только победы Красной Армии, но и атомная бомбардировка тоже.Андрей БалашовУважаемый, а что было в школе по истории? К моменту бомбардировок японская армия дышала на ладан... Воздействовать на нее, и тем более, таким оружием было бессмысленно. К тому же ключ к обороне Японии - остров Иводжима- был в руках пиндосов. А нападение на пресловутый Перл-Харбор было такой же провокацией как и подрывы башен-близнецов. Лес рубят - щепки летят... В принципе и такая же провокация как убийство Гейдриха...Николай ЧиляковЭти бомбардировки - демонстрация американской силы всему миру и прежде всего СССР. Именно с этих дат ни кончилась 2 Мировая, а началась 3 Мировая - Холодная... Результаты еë мы все с вами знаем...Андрей БалашовВот именно - не было военной необходимости применять такое мощное оружие... НЕ было!Комментировать
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