Медсестра спасла раненого солдата: героизм на обстреливаемой позиции

Ефрейтор Людмила Болилая, медсестра мотострелкового подразделения, спасла жизнь раненому солдату, защитив его от осколков своим телом во время обстрела.
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