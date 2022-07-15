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РПЛ стартует! «Зенит» в гостях у «Химок», ЦСКА и «Спартак» проведут матчи в субботу

Первый тур нового сезона РПЛ стартует матчем «Химки» – «Зенит». В субботу ЦСКА примет «Урал», «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом».

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