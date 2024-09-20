Лучший студенческий голос России выберут на «Универвидении» в Казани

Началась регистрация на участие в XIII Национальном музыкальном проекте «Универвидение». Событие организуют Российский союз молодежи, Министерства по делам молодежи РТ и Казанский энергоуниверситет при поддержке инициативы «Росмолодежь.
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