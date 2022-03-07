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В Нижегородской области сотрудники УТ МВД России по ПФО навестили подопечных Балахнинского дома престарелых

В Нижегородской области сотрудники УТ МВД России по ПФО навестили подопечных Балахнинского дома престарелых

В условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм приехать с концертом к своим друзьям из дома престарелых у полицейских не получилось, но удалось найти единомышленников и подготовить для подопечных подарки.

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