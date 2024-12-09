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СК предлагает распространить конфискацию на статьи УК о мошенничестве и растрате

СК предлагает распространить конфискацию на статьи УК о мошенничестве и растрате

Следственный комитет России разработал проект закона, который устанавливает возможность конфискации имущества, полученного при совершении мошенничества или растраты, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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