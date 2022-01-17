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Эксперты: зеленые альтернативы обеспечивают до 25% ускорения темпов роста компаний

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экологически эффективным компаниям, которые активно внедряют "зеленые" технологии, уже сейчас дешевле обходится привлечение финансирования, а альтернативы традиционным продуктам обеспечивают до 25% ускорения темпов роста.

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