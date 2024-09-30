"Современная история Китая прошла на моих глазах" -- бывший посол РФ в КНР А. Денисов

Москва, 29 сентября /Синьхуа/ -- "Современная история Китая, а именно 50 из 75 лет существования КНР прошли на моих глазах", -- заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов в интервью Синьхуа в преддверии 75-летия образования КНР и 75-летия установления китайско-российских дипломатических отношений.