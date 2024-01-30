RPS: прохождение игры Doom на микробном устройстве займет 599 лет

Американская ученая-биотехнолог из Массачусетского технологического института (MIT) Лорен Рамлан сумела запустить легендарный видеоигровой боевик от первого лица Doom 1993 года выпуска на вычислительной системе, использующей кишечные бактерии.
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