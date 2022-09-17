Аммиак в обмен на пленных. Владимир Зеленский предложил России сделку

Песков отверг идею Зеленского обменять военнопленных на поставки аммиака через Украину Алиса Андреева Станислав Красильников/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по трубопроводу Тольятти — Одесса только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.
Популярные статьи
- В США сгорели 18 заводов по производству СПГ, развалился спутник в космосе. Про центры принятия решений
- Украина отправила в Кремль ультимативный план подписания мировой и условия снятия санкций с России. На поржать
- Украинские учёные выяснили, что Байден изначально - Байденко, потомок основателя Запорожской Сечи, хранитель золота Полуботка
Свежие комментарии