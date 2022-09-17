Аммиак в обмен на пленных. Владимир Зеленский предложил России сделку

Песков отверг идею Зеленского обменять военнопленных на поставки аммиака через Украину Алиса Андреева Станислав Красильников/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит возобновление экспорта российского аммиака через Украину по трубопроводу Тольятти — Одесса только если Москва вернет Киеву украинских военнопленных.