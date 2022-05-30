Поступок Вики Цыгановой для Донбасса, который заслуживает уважения

Вика Цыганова поехала на Донбасс поддержать военных, раненых в госпиталях. Певица вместе с супругом продюсером Вадимом Цыгановым приняли решение о выделении значительной суммы, полученной от продажи загородного дома, в пользу жителей Донбасса.