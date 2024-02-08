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Британцы обнародовали вымышленный сценарий войны между Россией и НАТО

Британцы обнародовали вымышленный сценарий войны между Россией и НАТО

Одним из любимейших занятий журналистов Великобритании являются рассуждения о войне с Россией. Например, на днях публицист Andrew Lilico в своей статье для британского издания The Telegraph на коленке состряпал очередной фейковый сценарий военного конфликта между РФ и НАТО, которому будут предшествовать пять фаз.

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