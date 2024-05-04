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Отец 10-летней Лебедевой об обвинениях в жестокости: «К нам домой приходила опека, что очень неприятно. Как будто мы алкоголики, а не нормальная семья»

Лебедева обвиняли в жестокости по отношению к дочери после видео, где Мирослава падает, а затем отец поднимает ее за ворот куртки со словами «актерское мастерство нужно на льду показывать, а не здесь».

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