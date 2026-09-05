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Курские новости

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Курская область получила 4,5 тонны гуманитарной помощи из Самарской

Курская область получила 4,5 тонны гуманитарной помощи из Самарской

Это уже не первая помощь: Самарская область поддерживает Курскую с августа 2024 года, в том числе обеспечивая волонтёров лагеря «Курский рубеж».

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