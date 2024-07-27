«Спасение» Украины и её спасатели

Видимо, центральную Украину ждёт гражданская война. Иначе, как её поделят между собой Борис Джонсон с Байденом?

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Борьба, использующая по максимуму энергию противника против него самого - айкидо, в кино, как это работает, лучше всего показывает Стивен Сигал. И больше к сказанному добавить нечего...