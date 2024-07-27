Помните, как в «Кавказской пленнице» определили главный принцип работы высококвалифицированного политтехнолога? «Кто нам мешает, тот нам и поможет!» — сказал товарищ Саахов.
«Спасение» Украины и её спасатели
Комментарии
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М
Мария
Видимо, центральную Украину ждёт гражданская война. Иначе, как её поделят между собой Борис Джонсон с Байденом?
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Борьба, использующая по максимуму энергию противника против него самого - айкидо, в кино, как это работает, лучше всего показывает Стивен Сигал. И больше к сказанному добавить нечего...
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2 час.
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