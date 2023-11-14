Mysl Polska: польские грузовики вновь заблокировали КПП на границе с Украиной

Польские поставщики вновь заблокировали грузовиками три контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной в знак протеста против политики польских властей, которые с февраля 2022 года позволили въезд грузовиков в Польшу без специальных разрешений.
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