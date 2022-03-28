"Я дар речи потерял": поразительная "красотка" приковала внимание жителей Владивостока

Поразительная "красотка" буквально приковала все внимание жителей Владивостока. В Telegram — канале irecommend_vdk (12+) опубликовали фото одного из пользователей, который запечатлел рыжую лису на острове Русском.
Популярные статьи
- Экипажи военно-транспортной авиации ВКС России доставили более 70 тонн гуманитарного груза для мирного населения Украины
- Экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России уничтожили ротно-опорные пункты украинских националистов
- В Удмуртии учащиеся «Школы полиции СтрИЖ» присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату»
Свежие комментарии