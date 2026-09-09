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Zero Hedge

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Data Center Revolt Accelerates Ahead Of Midterms As Wells Fargo Warns Of Fourfold Jump In Active Moratoriums

Data Center Revolt Accelerates Ahead Of Midterms As Wells Fargo Warns Of Fourfold Jump In Active Moratoriums

Data Center Revolt Accelerates Ahead Of Midterms As Wells Fargo Warns Of Fourfold Jump In Active Moratoriums With the midterm elections just 55 days away, the data-center buildout story has become a major political issue.

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