Почему криптотехнологии – это не только криптовалюты, а гораздо больше Несмотря на то, что с момента появления первой криптовалюты прошло больше 10 лет, далеко не все пользователи знают, что криптовалютная сфера – это не только цифровые активы (монеты), но и множество уникальных технологий и продуктов: Блокчейн.