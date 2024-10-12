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Почему криптотехнологии – это не только криптовалюты, а гораздо больше

Почему криптотехнологии – это не только криптовалюты, а гораздо больше

Почему криптотехнологии – это не только криптовалюты, а гораздо больше Несмотря на то, что с момента появления первой криптовалюты прошло больше 10 лет, далеко не все пользователи знают, что криптовалютная сфера – это не только цифровые активы (монеты), но и множество уникальных технологий и продуктов: Блокчейн.

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