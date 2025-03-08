Российского хоккеиста Кузьменко обменяли из «Филадельфии» в «Лос-Анджелес»

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) закрылось окно обменов. «Филадельфия Флайерз» обменяла российского нападающего Андрея Кузьменко в «Лос-Анджелес Кингз» и получила Никиту Гребенкина в обмен на Скотта Лоутона из «Торонто».