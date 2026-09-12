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Мировое обозрение

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Украина намерена поставлять газ из Канады в Евросоюз

Украина намерена поставлять газ из Канады в Евросоюз

Украина, лишившись транзита российского газа, ищет новые маршруты для его замещения и готова закупать сжиженный природный газ (СПГ) даже за океаном.

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