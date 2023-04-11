Штурмовые отряды ВДВ РФ захватили опорный пункт украинских боевиков

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ захватили опорный пункт украинских националистов. Минобороны России показало кадры выполнения российскими военнослужащими очередной боевой задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.
Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ захватили опорный пункт украинских националистов. Минобороны России показало кадры выполнения российскими военнослужащими очередной боевой задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.
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