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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Беленов: «Футбол в Европе чуть другой. Приезжаешь в Люксембург или в Словению – никто мяч куда попало не пуляет. Если посмотреть на матчи нижней шестерки РПЛ, все будет очевидно»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов высказался о российском и европейском футболе.  – Уже упоминали, что за «Уфу» и «Кубань» удалось выйти на поле в еврокубках.

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