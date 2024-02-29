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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EA отменила шутер от первого лица по Star Wars от Respawn, но работа над Iron Man, Black Panther и...

EA отменила шутер от первого лица по Star Wars от Respawn, но работа над Iron Man, Black Panther и...

EA отменила шутер от первого лица по Star Wars от Respawn, но работа над Iron Man, Black Panther и Jedi продолжаетсяСегодня EA объявила о крупной реорганизации компании, в результате которой около 670 человек, или 5% ее сотрудников, потеряют работу.

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