EA отменила шутер от первого лица по Star Wars от Respawn, но работа над Iron Man, Black Panther и Jedi продолжаетсяСегодня EA объявила о крупной реорганизации компании, в результате которой около 670 человек, или 5% ее сотрудников, потеряют работу.
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